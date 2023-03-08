Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил спад команды Валерия Карпина в весенней части сезона.

«Да, сколько лет Карпин работает и одна история. По-моему, всего лишь один раз его команда неплохо возобновила сезон. А вообще, тяжеловато весна даётся клубам Карпина. Намечался всегда какой-то спад, это видно, но видимо есть определенные проблемы в подготовке команды к возобновлению сезона зимой», — сказал Балахнин.

«Ростов» 4 марта на своем поле уступил «Локомотиву» со счётом 1:3. Хет-трик оформил форвард Артем Дзюба, единственный гол за хозяев забил нападающий Николай Комличенко.