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Балахнин: «У Карпина есть определенные проблемы в подготовке команды к возобновлению сезона зимой» эксклюзив

08 Марта 2023 • 15:51 Комментировать
Ростов
1:3
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил спад команды Валерия Карпина в весенней части сезона.

«Да, сколько лет Карпин работает и одна история. По-моему, всего лишь один раз его команда неплохо возобновила сезон. А вообще, тяжеловато весна даётся клубам Карпина. Намечался всегда какой-то спад, это видно, но видимо есть определенные проблемы в подготовке команды к возобновлению сезона зимой», — сказал Балахнин.

«Ростов» 4 марта на своем поле уступил «Локомотиву» со счётом 1:3. Хет-трик оформил форвард Артем Дзюба, единственный гол за хозяев забил нападающий Николай Комличенко.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин РПЛ
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