Российский вратарь «Хонки» Рудаков: «В Финляндии с конца января от нуля до минус одного градуса, Кубок лиги играем в основном в манежах»

Российский вратарь Максим Рудаков, выступающий за финский клуб «Хонка», рассказал о том, как в скандинавской стране возобновляют сезон в конце января.

27-летний футболист рассказал, что в конце января в Финляндии достаточно тепло, и это крайне необычно для такой страны. Несмотря на это, по словам Рудакова, матчи Кубка лиги проводятся в манежах, которые есть у каждого клуба.

«У нас в Финляндии с конца января от нуля до минус одного градуса. Манеж «Хонки» не совсем оборудован под официальные игры. Максимум 100-150 вмещает. А в чемпионате на нас полный стадион в прошлом сезоне ходил. 3300 человек — это биток», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

Отметим, что Рудаков принадлежит «Ростову», а за «Хонку» он выступает на правах аренды. Ранее вратарь также защищал цвета «Зенита», волгоградского «Ротора» и клуба ХИК из Хельсинки.