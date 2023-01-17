«Ростов» опубликовал даты пяти ближайших товарищеских встреч

Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях опубликовал соперников в пяти ближайших товарищеских матчах команды.

Так, первая контрольная игра на сборах клуба пройдёт 21 января, соперником станет узбекский «Бунёдкор». 25 января подопечные Валерия Карпина встретятся с «Джохором» из Малайзии.

А вот со 2 по 11 февраля клуб с Юга России встретится с соперниками по РПЛ в рамках зимнего турнира. 2 февраля – с московским «Спартаком», 6 февраля – с «Сочи», а 11 февраля – с «Краснодаром».

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ «Ростов» идёт на третьем месте в турнирной таблице, а отставание от первого места за 13 туров до финиша чемпионата России – всего семь очков.