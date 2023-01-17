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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» опубликовал даты пяти ближайших товарищеских встреч

17 Января 2023 • 22:25 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:00

Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях опубликовал соперников в пяти ближайших товарищеских матчах команды.

Так, первая контрольная игра на сборах клуба пройдёт 21 января, соперником станет узбекский «Бунёдкор». 25 января подопечные Валерия Карпина встретятся с «Джохором» из Малайзии.

А вот со 2 по 11 февраля клуб с Юга России встретится с соперниками по РПЛ в рамках зимнего турнира. 2 февраля – с московским «Спартаком», 6 февраля – с «Сочи», а 11 февраля – с «Краснодаром».

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ «Ростов» идёт на третьем месте в турнирной таблице, а отставание от первого места за 13 туров до финиша чемпионата России – всего семь очков.

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