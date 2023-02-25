Смородская — о Чорлуке: «Ведран — хороший игрок, мы любили друг друга»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова экс-защитника московской команды Ведрана Чорлуки, ранее рассказавшего, что однажды она выписала ему самый крупный штраф в истории клуба. Случилось это, по словам хорвата, в тот момент, когда он улетел на родину без разрешения.

«Ведран — хороший игрок. Мы любили друг друга. Штраф я ему выписала единственный раз за всё время в «Локомотиве» — за самоволку», — цитирует Смородскую Sport24.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год, один раз выиграв с «железнодорожниками» чемпионат России, а также став четырёхкратным обладателем Кубка страны.