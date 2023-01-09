Кирьяков: «Между Игнатьевым и Глушенковым будет борьба за место в составе»

Бывший игрок столичного «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о перспективах Максима Глушенкова в московском «Локомотиве».

«В процессе сборов можно будет понять, вытеснит ли Игнатьев Глушенкова из состава «Локомотива». Нельзя сейчас определить, кто слабее или сильнее – Игнатьев или Глушенков. Между ними будет борьба за место в составе», — заявил нынешний наставник «Ленинградца» в интервью изданию «РБ Спорт». Экс-футболист российской сборной также отметил, что считает молодых форвардов игроками примерно одинакового уровня.

Напомним, что Максим Глушенков присоединился к «железнодорожникам» уже после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги, перейдя вместе с Сергеем Пиняевым из «Крыльев Советов».