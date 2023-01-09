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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Между Игнатьевым и Глушенковым будет борьба за место в составе»

09 Января 2023 • 13:38 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
04.03 19:00

Бывший игрок столичного «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о перспективах Максима Глушенкова в московском «Локомотиве».

«В процессе сборов можно будет понять, вытеснит ли Игнатьев Глушенкова из состава «Локомотива». Нельзя сейчас определить, кто слабее или сильнее – Игнатьев или Глушенков. Между ними будет борьба за место в составе», — заявил нынешний наставник «Ленинградца» в интервью изданию «РБ Спорт». Экс-футболист российской сборной также отметил, что считает молодых форвардов игроками примерно одинакового уровня.

Напомним, что Максим Глушенков присоединился к «железнодорожникам» уже после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги, перейдя вместе с Сергеем Пиняевым из «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Кирьяков Иван Игнатьев Максим Глушенков
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