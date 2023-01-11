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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев уверен, что Глушаков усилит сегодняшний «Локомотив»

11 Января 2023 • 18:48 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
04.03 19:00

Бывший советский и российский тренер Борис Игнатьев порассуждал о том, сможет ли ныне безработный опытный полузащитник Денис Глушаков усилить московский «Локомотив». «Железнодорожникам», напомним, любой ценой надо исправлять положение и вылезать с 14 места в РПЛ – на нём московский клуб оказался перед зимней паузой в чемпионате России.

«Учитывая его отношение к делу и понимание игры, могу уверенно сказать, что он надёжный, способный человек. В сегодняшнем «Локомотиве» Денис пришёлся бы ко двору, ниже определённого уровня он не опускается», - цитирует Игнатьева Legalbet.

Напомним, на неделе Глушаков официально покинул подмосковные «Химки» вместе с некоторыми другими игроками и теперь находится в поиске нового клуба. Российскому полузащитнику 35 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Денис Глушаков
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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