Игнатьев уверен, что Глушаков усилит сегодняшний «Локомотив»

Бывший советский и российский тренер Борис Игнатьев порассуждал о том, сможет ли ныне безработный опытный полузащитник Денис Глушаков усилить московский «Локомотив». «Железнодорожникам», напомним, любой ценой надо исправлять положение и вылезать с 14 места в РПЛ – на нём московский клуб оказался перед зимней паузой в чемпионате России.

«Учитывая его отношение к делу и понимание игры, могу уверенно сказать, что он надёжный, способный человек. В сегодняшнем «Локомотиве» Денис пришёлся бы ко двору, ниже определённого уровня он не опускается», - цитирует Игнатьева Legalbet.

Напомним, на неделе Глушаков официально покинул подмосковные «Химки» вместе с некоторыми другими игроками и теперь находится в поиске нового клуба. Российскому полузащитнику 35 лет.