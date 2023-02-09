Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Семь лет назад я бы взял Дзюбу и Смольникова в команду»

09 Февраля 2023 • 21:23 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, усилят ли «железнодорожников» форвард Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников. Игроки, напомним, официально перешли в стан «Локо» вчера и подписали контракты до конца текущего сезона.

«Не знаю, усиление ли это, но если тренер попросил взять этих игроков – они ему нужны. Но я не могу это комментировать. Семь лет назад я бы, конечно, взял их в команду к себе», - цитирует Сёмина «Матч-ТВ».

Напомним, обоим бывшим зенитовцам по 34 года. Последним клубом Дзюбы до «Локо» был турецкий «Адана Демирспор», а Смольникова – московское «Торпедо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба Игорь Смольников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
21:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина: «Алексей чувствует себя великолепно»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Семь лет назад я бы взял Дзюбу и Смольникова в команду»
21:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» подписали экс-нападающего сборной Бразилии
20:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:47 · Россия. Премьер-лига
Андрей Федун высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Сутормин прокомментировал победу над «Урарту»
19:37 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил соперников на третьем турецком сборе
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали переезд Александра Кержакова на Кипр
19:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в ОАЭ видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана ответил на вопрос, уйдёт ли игрок из «Зенита» летом
19:07 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, почему Мостовой пропустил контрольный матч
19:01 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал минимальную победу над «Урарту»
18:48 · Россия. Первая лига
Массажисту «Балтики» пришлось поработать боковым судьёй видео
18:30 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Жалко, что Баринов не перёшел в «Бешикташ», но у него ещё всё впереди»
Все новости
Рекомендуем