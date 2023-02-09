Сёмин: «Семь лет назад я бы взял Дзюбу и Смольникова в команду»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, усилят ли «железнодорожников» форвард Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников. Игроки, напомним, официально перешли в стан «Локо» вчера и подписали контракты до конца текущего сезона.

«Не знаю, усиление ли это, но если тренер попросил взять этих игроков – они ему нужны. Но я не могу это комментировать. Семь лет назад я бы, конечно, взял их в команду к себе», - цитирует Сёмина «Матч-ТВ».

Напомним, обоим бывшим зенитовцам по 34 года. Последним клубом Дзюбы до «Локо» был турецкий «Адана Демирспор», а Смольникова – московское «Торпедо».