Агент Акаев: «В чемпионате Франции интересуются Черниковым и Карпукасом»

Футбольный агент Джамал Акаев сообщил, что российские футболисты по-прежнему востребованы в Европе, несмотря на текущую ситуацию в мире.

Агент отметил, что совсем недавно французские клубы интересовались полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым и игроком «Локомотива» Артёмом Карпукасом. Тем не менее, по словам Акаева, ведущими направлениями для российских футболистов сейчас являются чемпионаты Турции, Сербии, Израиля и Кипра.

«Вот недавно Коля Прудников перешёл в венгерский «Мезекевешд». Из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом», — цитирует Акаева Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Черников провёл за «Краснодар» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. На счету 20-летнего Карпукаса один гол в 20 играх за «Локомотив».