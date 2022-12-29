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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев считает «Локомотив» главным разочарованием в РПЛ

29 Декабря 2022 • 20:54 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Известный в прошлом футболист и футбольный тренер Борис Игнатьев солидарен со многими футбольными экспертами, которые называют московский «Локомотив» самым главным разочарованием сезона-22/23.

«Даже не с точки зрения результата разочаровали они, а с точки зрения командных взаимоотношений, построений. Там были люди, на которых многие рассчитывали, но они провалились», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

Напомним, что во второй половине сезона «Локомотиву» предстоит тяжёлая борьба за выживание. Сейчас «железнодорожники» находится лишь на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 13 очками, а отрыв от зоны вылета ничтожен – всего одно очко. В ноябре клуб возглавил новый молодой и многообещающий тренер - Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев
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