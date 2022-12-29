Борис Игнатьев считает «Локомотив» главным разочарованием в РПЛ

Известный в прошлом футболист и футбольный тренер Борис Игнатьев солидарен со многими футбольными экспертами, которые называют московский «Локомотив» самым главным разочарованием сезона-22/23.

«Даже не с точки зрения результата разочаровали они, а с точки зрения командных взаимоотношений, построений. Там были люди, на которых многие рассчитывали, но они провалились», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

Напомним, что во второй половине сезона «Локомотиву» предстоит тяжёлая борьба за выживание. Сейчас «железнодорожники» находится лишь на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 13 очками, а отрыв от зоны вылета ничтожен – всего одно очко. В ноябре клуб возглавил новый молодой и многообещающий тренер - Михаил Галактионов.