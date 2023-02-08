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Актёр Баринов — о возможном переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Молодым футболистам нужны дядьки»

08 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

Баринов считает, что огромный опыт 34-летнего форварда поможет молодым игрокам «Локомотива».

«Молодым футболистам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости. В какой он форме? Прошёл ли он пик формы, не прошёл? Думаю, на года два его хватит, но при определённом стечении обстоятельств», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год. Также он защищал цвета «Зенита», «Ростова», «Томи», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Валерий Баринов
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