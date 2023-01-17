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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов считает, что Баринову нужно попробовать себя в Турции

17 Января 2023 • 21:28 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший российский полузащитник «Локомотива» и национальной сборной страны Динияр Билялетдинов прокомментировал новости о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локо» в турецкий «Бешикташ». Информация об этом появилась впервые на прошлой неделе, а на этой уже стало известно, что турки связывались с «железнодорожниками» и направили в Москву первое предложение о выкупе игрока.

«Он не раз говорил, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Пусть пробует, а вернуться успеет всегда», - цитирует Билялетдинова «Матч-ТВ».

Эксперт отметил, что уход Баринова станет большой проблемой для «Локомотива», который в текущем сезоне занимается борьбой за выживание, однако переход в Турцию – одна из немногих возможностей сейчас для россиян сыграть в еврокубках. В них «Бешикташ» может попасть по итогам текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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