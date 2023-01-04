Алдонин: «У «Локомотива» есть всё, чтобы не вылететь из РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о текущем положении «Локомотива».

Напомним, что после 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. От зоны прямого вылета «Локомотив» отделяет один балл.

По мнению Алдонина, московский клуб обладает всеми необходимыми ресурсами для сохранения прописки в Премьер-лиге.

«У «Локомотива» имеется всё, чтобы не вылететь из РПЛ. Если «Локомотив» будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 4 марта против одного из лидеров чемпионата России «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.