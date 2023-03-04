Булыкин: «Дзюба – красавчик, воспользовался всеми моментами»

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление Артёма Дзюбы во встрече Премьер-лиги против «Ростова».

«Дзюба – красавчик. Воспользовался всеми моментами и забил свои голы. Защитники «Ростова» не знали, что с ним надо делать, спотыкались. Артем – молодец, с такой супермотивацией забил три мяча и сразу всем закрыл рты», — заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, такой перформанс позволит Артёму увереннее проводить матчи, что поможет «железнодорожникам» выйти из зоны стыков. Также Булыкин отметил игру Сергея Пиняева, который совершил много красивых проходов.

Напомним, что «Локомотив» выиграл у «Ростова» со счётом 3:1 при помощи хет-трика Артёма Дзюбы, поднявшись на одну строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.