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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Огонь Дзюбы на команду Карпина! Хет-трик Артёма позволил «Локомотиву» растоптать «Ростов» на его поле

04 Марта 2023 • 21:27 Комментировать (3)
Ростов
1:3
Локомотив Москва
окончен

«Ростов» и московский «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов1:3Локомотив Москва
  33'Дзюба Артём (0:1)
  58'Дзюба Артём (0:2)
  64'Дзюба Артём (0:3)
Комличенко Николай (1:3)  
Песьяков СергейМелёхин ВикторСильянов Александр 72' (Лангович Андрей ( 72') Осипенко МаксимЧернов ЕвгенийСелява Александр 46' (Щетинин Кирилл ( 46') Глебов ДанилУткин Даниил 71' (Комаров Иван ( 71') Байрамян Хорен 74' (Полоз Дмитрий ( 74') Голенков Егор 46' (Миронов Алексей ( 46') Комличенко Николай  55'
Запасные: Прохин ДанилаБочаров ПавелТугарев РоманЦулая МихаилШанталий ДаниилТерентьев ДенисМельников Степан
Лантратов ИльяКарпукас Артём 79' (Раков Вадим ( 79') Ненахов МаксимТикнизян НаирКузьмичёв Иван  34'Конти ХерманБаринов Дмитрий  61'Глушенков Максим  77' 83' (Жемалетдинов Рифат ( 83') Пиняев Сергей 74' (Митай Марио ( 74') Дзюба Артём 75' (Игнатьев Иван ( 75') Камано Франсуа 79' (Марадишвили Константин ( 79')
Запасные: ГилермеПогостнов ЕгорКуликов ДаниилСмольников ИгорьЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
04 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Матч, претендовавший на звание центрального в туре, состоялся в Ростове. Футболисты Карпина, выбывшие из пути РПЛ Кубка России, пытались оправдать неудачный старт года уверенной игрой против «Локомотива». Москвичи, кстати, тоже выбыли в путь регионов, уступив «Спартаку» в двухраундовой дуэли.

Уже привычно было видеть Артёма Дзюбу в старте «железнодорожников», а Валерий Карпин наконец вернул Николая Комличенко в основу. Форвард всея Руси в этом матче выглядел куда опаснее, чем прежде. Начал обострять уже на десятой минуте. Наир Тикнизян с левого фланга вырезал неплохой кросс, Дзюба в полёте подрезал мяч в угол, но немного не попал.

«Ростов» ответил со стандарта. Осипенко выиграл верх после подачи и скинул на Байрамяна, Хорен мяч принял и очень опасно пробил с разворота, но Лантратов сумел парировать мяч у самой штанги. Момент был отличный, однако для «Ростова» он так и остался единственным в первом тайме. Далее обострял только «Локо», москвичи вообще смотрелись сильно лучше. Сергей Пиняев после углового «Ростова» включил космическую скорость и умудрился выскочить на рандеву с Песьяковым, но не смог переиграть голкипера.

На исходе получаса «железнодорожники» всё-таки счёт открыли. Сергей Пиняев из центра отдал на правый край штрафной площади, Наир Тикнизян пробил/прострелил, а дальнюю штангу замкнул Артём Дзюба, пробивший в противоход голкиперу – 0:1. Следом Глушенков и Камано проверили Песьякова на прочность, пробивая из центра штрафной площади. Первый бил ногой, второй – головой, но оба раза голкипер «Ростова» свою команду выручил.

Во втором тайме «Локо» был уже не так расточителен, а главным героем стал именно он. Да, Артём Дзюба. За семь минут он оформил дубль, а всего получил хет-трик. Сначала гол получился довольно курьёзный: Глушенков мяч тащил, а защитники совместными усилиями выбили его на Дзюбу. Артём моментально перекинул голкипера – 0:2.

А затем поспособствовал Камано. Франсуа вырезал отличный кросс с правого фланга, Глушенков сбросил мяч чуть левее, а Дзюба со штыка пробил в угол – 0:3. И дальше «Локо» был опасен, буквально деклассировал «Ростов». Делать счёт крупнее обязан был Максим Глушенков, которого Пиняев вывел на рандеву с Песьяковым, но ударом с 12 метров форвард «Локо» не смог попасть в створ ворот.

И только конец матча прошёл довольно спокойно. «Локомотив» вдоволь покуражился в Ростове, но разгрома не случилось – 1:3. Это Николай Комличенко совершил разворот после передачи Комарова и пробил в правый от себя угол. Но этот эпизод уже ничего не изменил. Артём Дзюба недавно говорил о конфликте с Карпиным, а сегодня потопил его команду.

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Локомотив Москва Ростов
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Комментарии (3)
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White_Shark
04 Марта 2023 в 21:47
Вот можно как угодно: бревно, дерево, просто глупый...
А он выходит и хет-трик. И не какой-то левый с пенок. А настоящий - с игры.
Ну как угодно... Но только это лучший бомбардир в истории РПЛ. Это звание просто так не получишь. И блин.... Оно же видно.
Пока не поздравляю Локо с превосходным трансфером, посмотрим на него под конец турнира. Но это был огонь! Валерону привет!
FORZAYOU
04 Марта 2023 в 21:42
Красава, с десяток наколотит
ингерман
04 Марта 2023 в 21:29
ай иде послемачевае вью тренеришки.. ждем-с.. А-ха-ха-ха! )))
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