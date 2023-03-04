Огонь Дзюбы на команду Карпина! Хет-трик Артёма позволил «Локомотиву» растоптать «Ростов» на его поле

«Ростов» и московский «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Ростов Арена».

Матч, претендовавший на звание центрального в туре, состоялся в Ростове. Футболисты Карпина, выбывшие из пути РПЛ Кубка России, пытались оправдать неудачный старт года уверенной игрой против «Локомотива». Москвичи, кстати, тоже выбыли в путь регионов, уступив «Спартаку» в двухраундовой дуэли.

Уже привычно было видеть Артёма Дзюбу в старте «железнодорожников», а Валерий Карпин наконец вернул Николая Комличенко в основу. Форвард всея Руси в этом матче выглядел куда опаснее, чем прежде. Начал обострять уже на десятой минуте. Наир Тикнизян с левого фланга вырезал неплохой кросс, Дзюба в полёте подрезал мяч в угол, но немного не попал.

«Ростов» ответил со стандарта. Осипенко выиграл верх после подачи и скинул на Байрамяна, Хорен мяч принял и очень опасно пробил с разворота, но Лантратов сумел парировать мяч у самой штанги. Момент был отличный, однако для «Ростова» он так и остался единственным в первом тайме. Далее обострял только «Локо», москвичи вообще смотрелись сильно лучше. Сергей Пиняев после углового «Ростова» включил космическую скорость и умудрился выскочить на рандеву с Песьяковым, но не смог переиграть голкипера.

На исходе получаса «железнодорожники» всё-таки счёт открыли. Сергей Пиняев из центра отдал на правый край штрафной площади, Наир Тикнизян пробил/прострелил, а дальнюю штангу замкнул Артём Дзюба, пробивший в противоход голкиперу – 0:1. Следом Глушенков и Камано проверили Песьякова на прочность, пробивая из центра штрафной площади. Первый бил ногой, второй – головой, но оба раза голкипер «Ростова» свою команду выручил.

Во втором тайме «Локо» был уже не так расточителен, а главным героем стал именно он. Да, Артём Дзюба. За семь минут он оформил дубль, а всего получил хет-трик. Сначала гол получился довольно курьёзный: Глушенков мяч тащил, а защитники совместными усилиями выбили его на Дзюбу. Артём моментально перекинул голкипера – 0:2.

А затем поспособствовал Камано. Франсуа вырезал отличный кросс с правого фланга, Глушенков сбросил мяч чуть левее, а Дзюба со штыка пробил в угол – 0:3. И дальше «Локо» был опасен, буквально деклассировал «Ростов». Делать счёт крупнее обязан был Максим Глушенков, которого Пиняев вывел на рандеву с Песьяковым, но ударом с 12 метров форвард «Локо» не смог попасть в створ ворот.

И только конец матча прошёл довольно спокойно. «Локомотив» вдоволь покуражился в Ростове, но разгрома не случилось – 1:3. Это Николай Комличенко совершил разворот после передачи Комарова и пробил в правый от себя угол. Но этот эпизод уже ничего не изменил. Артём Дзюба недавно говорил о конфликте с Карпиным, а сегодня потопил его команду.