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Пономарёв: «Дзюба — это списанный материал»

08 Февраля 2023 • 17:54 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об уровне игры Артёма Дзюбы после подписания контракта с «Локомотивом».

«Дзюба — это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился», — приводит слова эксперта Legalbet. По его мнению, пик нападающего уже прошёл, назвав его «футболистом среднего уровня». Пономарёв считает, что для «Локомотива» подписание Дзюбы не станет выходом из трудного положения.

Бывший капитан российской сборной уже подписал контракт с «железнодорожниками», взяв 7-й номер на футболке. Сообщается, что его зарплата будет превышать отметку в 2,5 миллиона рублей в месяц без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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