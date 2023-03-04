Аксёнов — о матче «Ростов» — «Локомотив»: «Не верю, что «железнодорожники» оставят свои ворота сухими»

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Локомотив».

«Не верю, что «железнодорожники» оставят свои ворота сухими. Поставлю, что он забьёт больше «Ростова», пусть будет 2:1 в пользу «Локомотива», — приводит слова Аксёнова «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 35 очков в 17 матчах. «Локомотив», в свою очередь, идёт 14-м, имея в своём активе 13 набранных баллов.