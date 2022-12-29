Мостовой: «Жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Напомним, что ранее Глушенков также выступал за «Спартак», в составе которого успел провести в общей сложности 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Мостовой выразил сожаление в связи с тем, что Глушенков так и не пригодился «красно-белым», отметив, что 23-летний форвард, как и его партнёр Сергей Пиняев, также перешедший в «Локомотив», являются хорошими игроками, которые при этом ещё и очень молоды.

«Действительно хорошие трансферы. Жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Всегда с новым руководством появляются новые покупки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.