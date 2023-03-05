Агент Изидора: «Вильсон чувствует себя значительно лучше»

Эммануэль Лакруа, представитель нападающего столичного «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о восстановлении футболиста.

«Вильсон чувствует себя значительно лучше. В лечении есть прогресс. Он прилагает все усилия, чтобы вернуться и помочь «Локомотиву» как можно быстрее», — заявил агент французского футболиста в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Вильсон Изидор выступает за московский клуб с января прошлого года. В нынешней кампании на его счету 17 матчей в рамках всех состязаний, в которых француз забил четыре гола при четырёх ассистах.