Игнатьев: «Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Специалист усомнился в том, что 34-летний форвард сможет помочь «железнодорожникам», так как у него уже давно не было игровой практики. Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым футболист расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

«Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю. Никто не может сказать, в каком состоянии сейчас находится этот футболист, потому что он очень давно не играл», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Также тренер подчеркнул, что возвращение Дзюбы в РПЛ привлечёт внимание болельщиков к российскому футболу.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года.