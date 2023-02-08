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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю»

08 Февраля 2023 • 09:32 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Специалист усомнился в том, что 34-летний форвард сможет помочь «железнодорожникам», так как у него уже давно не было игровой практики. Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым футболист расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

«Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю. Никто не может сказать, в каком состоянии сейчас находится этот футболист, потому что он очень давно не играл», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Также тренер подчеркнул, что возвращение Дзюбы в РПЛ привлечёт внимание болельщиков к российскому футболу.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Артём Дзюба
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