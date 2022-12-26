Булыкин назвал команду-разочарование 2022 года в РПЛ

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин назвал свой бывший клуб главным разочарованием в текущем сезоне РПЛ. Напомним, у московского «Локомотива» на данный момент всего 13 очков и 14 место турнирной таблицы. Это, конечно, не к лицу ещё недавнему участнику еврокубков от России.

«Конечно, главное разочарование - «Локомотив». Команда в зоне стыков, такого никогда не было. Это главное разочарование», - цитирует экс-форварда «Спорт День за Днём».

Ранее Булыкин назвал игрока, который стал разочарованием 2022 года. Это нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов, который завершил прошлый сезон в качестве лучшего бомбардира лиги.