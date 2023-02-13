Быстров: «Сколько голов забьёт Дзюба в РПЛ? Один»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров порассуждал о том, сколько голов во второй части РПЛ забьёт новичок «Локомотива» - 34-летний Артём Дзюба. Форвард заключил соглашение с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» прямо сейчас делает новую команду. Набрали новых игроков и тут же делают два возрастных трансфера. Ну, как тут думать о перспективе, строить команду вокруг таких футболистов? Логично же, что Дзюба будет проигрывать конкуренцию в составе. Все равно с Галактионовым будут вопросы», - цитирует экс-футболиста сборной России «Матч-ТВ».

«Сколько забьёт за 13 туров? Один», - добавил Быстров.

Напомним, что в РПЛ в текущем сезоне Дзюба ещё не играл, так как первую часть сезона он провёл в Турции в клубе «Адана Демирспор».