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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Сколько голов забьёт Дзюба в РПЛ? Один»

13 Февраля 2023 • 23:34 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров порассуждал о том, сколько голов во второй части РПЛ забьёт новичок «Локомотива» - 34-летний Артём Дзюба. Форвард заключил соглашение с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» прямо сейчас делает новую команду. Набрали новых игроков и тут же делают два возрастных трансфера. Ну, как тут думать о перспективе, строить команду вокруг таких футболистов? Логично же, что Дзюба будет проигрывать конкуренцию в составе. Все равно с Галактионовым будут вопросы», - цитирует экс-футболиста сборной России «Матч-ТВ».

«Сколько забьёт за 13 туров? Один», - добавил Быстров.

Напомним, что в РПЛ в текущем сезоне Дзюба ещё не играл, так как первую часть сезона он провёл в Турции в клубе «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров Артём Дзюба
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