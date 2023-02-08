Дюрица: «Дзюба может поднять настроение в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

По мнению словацкого футболиста, Дзюба способен помочь «железнодорожникам» исправить сложившуюся ситуацию, так как он обладает большим опытом и знает, как забивать голы. Также Дюрица отметил человеческие качества потенциального новичка «Локомотива».

«Если Дзюба принесёт позитив и поднимет в московском клубе эмоции, то это обязательно принесёт пользу. Дзюба может стать именно тем самым игроком, который поднимет настроение в команде», — цитирует Дюрицу Sport24.

Напомним, что ранее Дзюба выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак», а также «Адана Демирспор», которую он покинул в ноябре прошлого года.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков.