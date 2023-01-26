Арендованный хавбек Кирилл Фольмер спустя полгода вернулся из «Ахмата» в «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Молодой полузащитник сыграл в первой половине текущего сезона всего семь матчей за грозненцев во всех официальных турнирах, в которых ему один раз удалось поразить ворота соперника, а также отметиться голевой передачей. Игрок может сыграть на обоих флангах – как слева, так и справа, а также в центре полузащиты.

Фольмер – воспитанник спартаковской школы, ранее выступал за ФК «Уфа», когда тот ещё был в РПЛ, а после в зимой 2021 года перебрался в «Ростов».