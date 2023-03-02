Ветеран «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачном выступлении в Кубке России своих бывших команд, которые отправились в Путь регионов.

- Удивлены результатам «Динамо» в матчах с «Крыльями Светов»?

- Очень удивлен. Будем надеяться, что команда начнет забивать больше мячей. В этом раунде Кубка России никто не вылетает, поэтому, наверное, можно и проиграть, но все равно московской команде обидно, что после возобновления сезона пошли такие результаты. У соперника отмечу Писарского. У него неплохо получилось себя проявить в этом противостоянии.

- Что не получилось у «Динамо» в этих двух матчах?

- Забить. Были хорошие моменты, подходы, но реализация не удалась. А ведь когда команда забивает, она получает положительные эмоции, может поймать кураж. Тогда ей намного легче победить.

- Не закиснет ли в «Динамо» Захарян, который мог оказаться в «Челси»?

- Конечно, это возможно. Психологически влияет на человека, когда что-то не получается на поле и в трансферных вопросах. Ему надо как можно быстрее войти в свое обычное психологическое состояние, и чтобы команда побеждала. Тогда вопросов к нему не будет. А если пойдут неудачи, то Захаряну одному из первых начнут задавать вопросы, потому что он игрок центра поля.

- Считаете, он пересидел в «Динамо»?

- Если зовут в «Челси», конечно, надо уезжать. Но я не знаю, какая там ситуация. С российским паспортом сейчас очень тяжело куда-то уехать. Вопрос и в зарплате игрока. Захаряна многие хотели бы взять, но он хочет получать хорошие деньги и играть в Европе. А в Европе хорошо платят в Английской премьер-лиге. Арсен нервничает, потому что не получилось договориться по трансферу. Уверен, у него был не один вариант, а несколько. Они сорвались. А теперь мы видим, что после зимней паузы «Динамо» никак не может нащупать свою игру, дать результат, поэтому на него это тоже давит. После прошлого сезона от «Динамо» ждут хорошей игры и высоких мест в чемпионате, но пока не получается.

- Как вам игра «Локомотива», который тоже провел уже два матча?

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- Во втором матче со «Спартаком» «Локомотив» меня впечатлил, и если он так же будет играть против других команд, то легко выйдет из зоны стыков. А сможет ли он так играть на протяжении нескольких матчей – увидим, ведь «Спартак» - это хороший раздражитель. Первые матчи после паузы очень важны, но надо смотреть на игры чемпионата, которые намного важнее кубковых. Хотя бы тем, что на этой стадии никто не вылетает. Надо набирать очки в первых матчах, иначе можно оказаться в психологической яме, и выбраться будет тяжело. Но по составу и мастерству игроков, «железнодорожники» должны находиться в середине таблицы, как минимум.

- Вас беспокоит игра команды в обороне?

- Беспокоит. В первом круге «Локомотив» пропустил чуть ли не больше всех мячей, а сейчас от «Спартака» пропустил многовато. В то же время, у «Спартака» очень хорошая атака и отличный прессинг на чужой половине поля. Возможно, «Локомотив» не был к этому готов и допустил ошибки. Со временем все должно наладиться. Все-таки у команды хорошая оборона. Это в прошлом сезоне почему-то Баринов там играл центрального защитника, но в этом сезоне все будет у них нормально. Были хорошие трансферы. Правда, надо посмотреть, как адаптируется Конти. Пока он не впечатляет. Но сейчас холодно, и ему непривычно играть в такую погоду. И поле было не совсем футбольное. Поэтому я надеюсь, что сейчас будет потеплее, газоны получше, и «Локомотив» покажет хорошую, результативную игру. Сейчас команде нужны очки, чтобы выйти из опасной зоны, а игра не так важна.

- Каков кредит доверия к Дзюбе? Он отыграл два полных матча, но так и не смог забить.

- Это зависит от тренера. Галактионов отметил после игры, что Артём хорошо работает на команду, много помогает. Я пока видел достаточно много брака от него, но думаю, он скоро почувствует себя увереннее, будет цепляться за мячи, забивать. Вопрос только во времени, хватит ли его.

- Лантратов своей игрой со «Спартаком» доказал, что он первый номер в «Локомотиве»?

- Вратари – это отдельная каста. И только тренер голкиперов видит, в каком состоянии находятся его подопечные, чтобы отдать кому-то предпочтение. В команде три хороших вратаря, здоровая конкуренция. Можно их постоянно чередовать. Не исключаю, что мы увидим Худякова, который провел первый круг. Если будут у Лантратова ошибки, то всегда есть опытный Гилерме и молодой Худяков, который почувствовал себя первым номером, и будет тренироваться с удвоенной энергией. В первом круге он ошибался, улыбался. Во второй части сезона он будет намного серьезнее.

- Хочется спросить про три пенальти Промеса. Как восприняли эту ситуацию?

- По телевизору было видно, что вратарь раньше вышел с линии ворот. Но Квинси так по- пижонски пробил, что по футбольному ему не надо было давать перебивать. А так он молодец. Тренировался без команды, вышел, сыграл 90 минут, забил. Все будут смотреть на его следующие матчи. Чемпионат намного важнее, и нужно создавать конкуренцию «Зениту». Все возможно. Мы видим в других чемпионатах, что и шесть, и девять очков – это та разница, которая легко догоняется. Надеюсь, что интрига будет до последних туров. Это говорит об уровне чемпионата.

Елена Григорьевская