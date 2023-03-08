Спортивный директор «Локомотива»: «Зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов основы»

Спортивный директор столичного «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о зарплате новичка команды Артёма Дзюбы.

«Зарплата Артёма меньше, чем у 90% футболистов основы «Локомотива». Все остальное записано у него идёт бонусами за голы, за сохранение места команды в РПЛ и так далее», — приводит слова функционера «железнодорожников» «Матч ТВ». Ульянов отметил, что переход экс-капитана российской сборной — не про деньги.

Напомним, что Артём Дзюбы присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. В первом матче Премьер-лиги нападающий оформил хет-трик во встрече против «Ростова».