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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ананидзе назвал лучший клуб для Дзюбы

24 Января 2023 • 09:33 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе высказался о будущем своего экс-партнёра по московской команде Артёма Дзюбы.

Напомним, что в ноябре прошлого года 34-летний Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках нового места работы.

По мнению Ананидзе, опытному форварду стоит продолжить карьеру в «Ростове», за который Дзюба уже выступал ранее. Однако эксперт также подчеркнул, что пока южан возглавляет Валерий Карпин, такой переход вряд ли возможен.

«Думаю, «Ростов» бы подошёл ему лучше всего. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор... Да, там Карпин... С Карпиным это вряд ли возможно», — цитирует Ананидзе «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет «Торпедо», однако позже в руководстве московского клуба заявили о том, что больше не рассматривают такой вариант.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Артём Дзюба Жано Ананидзе
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