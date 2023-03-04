Балахнин считает, что «Ростов» — фаворит в игре с «Локомотивом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором южане примут на своём поле «Локомотив».

По мнению специалиста, «Ростов» является фаворитом предстоящей встречи, так как команда Валерия Карпина опережает «железнодорожников» в турнирной таблице. При этом Балахнин отметил, что качество газона способно повлиять на игру обеих команд.

Также тренер высказался и о противостоянии нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы с наставником «Ростова» Карпиным, между которыми ранее был конфликт.

«Дзюба против Карпина? Не думаю, что это выйдет на первый план. Все мысли будут только о том, чтобы победить. Но мне кажется, что их конфликт вообще не исчерпан», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.