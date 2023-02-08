Озбилиз: «Дзюба может показать себя в РПЛ»

Экс-полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в РПЛ. Ранее сообщалось, что 34-летний форвард близок к переходу в «Локомотив».

По мнению Озбилиза, Дзюба способен проявить себя в чемпионате России, несмотря на то, что россиянин долгое время находился без игровой практики.

«Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть», — цитирует Озбилиза Sport24.

Напомним, в начале ноября прошлого года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», в футболке которого он успел провести пять матчей и забить один гол. Ранее форвард также выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь».