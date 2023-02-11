Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тигиев отреагировал на переход Дзюбы в «Локомотив»

11 Февраля 2023 • 17:43 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший футболист столичного «Спартака» Георгий Тигиев отреагировал на переход Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Дзюба перешёл «Локомотив»? Да ну! Я не знал. Думаю, он точно усилит их. Артём — один из лучших футболистов России в истории», — заявил экс-игрок многих российских команд в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «железнодорожники» смогут сохранить прописку в Премьер-лиге, в чём им поможет бывший капитан российской сборной.

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» в среду, 8 февраля. Вместе с ним другим новичком московского коллектива был объявлен Игорь Смольников.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Георгий Тигиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
18:37 · Россия. Премьер-лига
В австрийской федерации отреагировали на слухи о блокировке трансфера Драговича в «Локомотив»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Кокорин способен поиграть в более классном европейском чемпионате»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов назвал любимую позицию на футбольном поле
18:19 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о молодых игроках «Локомотива»: «Безусловно, парни талантливые, иначе бы они не были в таком клубе»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Майкон: «Мне кажется, что Иван попадёт в сборную Бразилии»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Тигиев отреагировал на переход Дзюбы в «Локомотив»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Малуда назвал Жиркова «легендой России»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов оценил игру «Спартака» на Зминем кубке РПЛ
17:30 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий оценил переход Глушакова в «Пари НН»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Галактионов — сильный специалист, прогрессирующий, которому нужно доказывать всем и вся, как и мне»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Баньяц назвал лучшего футболиста Премьер-лиги
17:20 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о своём номере в «Локомотиве»: «Как говорится, Криштиану Роналду»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал о переговорах с «Локомотивом»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Гогуа: «В «Химках» понятие дедлайн очень относительное»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, зачем он пришёл в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем