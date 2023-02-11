Тигиев отреагировал на переход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший футболист столичного «Спартака» Георгий Тигиев отреагировал на переход Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Дзюба перешёл «Локомотив»? Да ну! Я не знал. Думаю, он точно усилит их. Артём — один из лучших футболистов России в истории», — заявил экс-игрок многих российских команд в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «железнодорожники» смогут сохранить прописку в Премьер-лиге, в чём им поможет бывший капитан российской сборной.

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» в среду, 8 февраля. Вместе с ним другим новичком московского коллектива был объявлен Игорь Смольников.