Генич: «Лучше никого не подписывать, чем подписывать Конти»

Константин Генич поделился мыслями о новичке московского «Локомотива» в линии обороны – Хермане Конти. 27-летний аргентинец пополнил «Локо» этой зимой.

«Как защитник он не очень мне понравился, так как легко даёт себя пройти один в один. Это было видно в моменте с Игнатовым в начале игры, с Промесом, когда он его два раза качнул и развернул, плюс рукой сыграл во втором моменте с пенальти», - делится Генич с «РБ Спорт».

Напомним, Конти провёл за «Локо» уже два матча, в них «железнодорожники» суммарно проиграли «Спартаку» со счётом 2:5.

«Лучше вообще никого не подписывать, чем брать таких футболистов. Может, я и ошибусь в его оценке», - добавил Генич.