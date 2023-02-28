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Генич: «Лучше никого не подписывать, чем подписывать Конти»

28 Февраля 2023 • 21:39 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Константин Генич поделился мыслями о новичке московского «Локомотива» в линии обороны – Хермане Конти. 27-летний аргентинец пополнил «Локо» этой зимой.

«Как защитник он не очень мне понравился, так как легко даёт себя пройти один в один. Это было видно в моменте с Игнатовым в начале игры, с Промесом, когда он его два раза качнул и развернул, плюс рукой сыграл во втором моменте с пенальти», - делится Генич с «РБ Спорт».

Напомним, Конти провёл за «Локо» уже два матча, в них «железнодорожники» суммарно проиграли «Спартаку» со счётом 2:5.

«Лучше вообще никого не подписывать, чем брать таких футболистов. Может, я и ошибусь в его оценке», - добавил Генич.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Генич Херман Конти
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