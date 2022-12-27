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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удальцов может занять одну из руководящих должностей в «Локомотиве»

27 Декабря 2022 • 11:33 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов может перейти на работу в «Локомотив», сообщает РИА Новости.

По информации источника, 37-летнего специалиста в своих рядах хочет видеть новое руководство «красно-зелёных» во главе с председателем совета директоров Юрием Нагорных.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. Напомним, по ходу текущего чемпионата «железнодорожников» покинули немецкий тренер Йозеф Циннбауэр, спортивный директор Томас Цорн, а также председатель совета директоров Александр Плутник.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Александр Удальцов
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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