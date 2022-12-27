Удальцов может занять одну из руководящих должностей в «Локомотиве»

Директор развития спортивных проектов «Динамо» Александр Удальцов может перейти на работу в «Локомотив», сообщает РИА Новости.

По информации источника, 37-летнего специалиста в своих рядах хочет видеть новое руководство «красно-зелёных» во главе с председателем совета директоров Юрием Нагорных.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. Напомним, по ходу текущего чемпионата «железнодорожников» покинули немецкий тренер Йозеф Циннбауэр, спортивный директор Томас Цорн, а также председатель совета директоров Александр Плутник.