Российский эксперт Павел Стипиди в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хет-трик форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы не связан с фактором главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Нет никакого фактора Карпина. Человек имел желание доказать другому, что он ещё не списанный материал. Дзюба достаточно нормальный футболист для чемпионата России. Я думаю, что «Локомотив» все правильно сделал, когда подписал Артёма», — сказал Стипиди.

В матче 18-го тура РПЛ 34-летний Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова», который тренирует Валерий Карпин. «Локомотив» набрал 16 очков, но остался на 14-е месте в турнирной таблице РПЛ.