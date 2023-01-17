Шалимов высказался о перспективах «Локомотива» при Галактионове

Экс-наставник «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы «Локомотива» после прихода Михаила Галактионова на тренерский пост.

«Верю, что Галактионов может исправить ситуацию. Состав у них хороший, по сравнению с «Химками» и «Торпедо». Но у нового тренера нет опыта спасать команды из зоны вылета», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению экс-футболиста «Интера» и «Наполи», в случае поражений в первых двух встречах после возобновления сезона, ситуация будет близка к трагедии.

Напомним, что Михаил Галактионов переехал в «Локомотив» из «Пари НН» в ноябре прошлого года. Московский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 баллами.