Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»

Бывший футболист многих клубов российского чемпионата Эктор Бракамонте высказался об изоляции российского футбола.

«Из-за всех произошедших событий иностранные игроки не хотели приезжать в Россию. Конечно, изоляция российского футбола — это плохо», — заявил аргентинский нападающий в интервью«Чемпионату». Также экс-форвард выразил надежду на то, чтобы всё происходящее закончилось.

Напомним, что Эктор Бракамонте известен по выступлениям за такие клубы, как «Москва», «Терек» и «Ростов». В России аргентинец провёл девять лет. С февраля прошлого года весь отечественный футбол отстранён от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.