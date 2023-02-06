Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»

06 Февраля 2023 • 20:59 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший футболист многих клубов российского чемпионата Эктор Бракамонте высказался об изоляции российского футбола.

«Из-за всех произошедших событий иностранные игроки не хотели приезжать в Россию. Конечно, изоляция российского футбола — это плохо», — заявил аргентинский нападающий в интервью«Чемпионату». Также экс-форвард выразил надежду на то, чтобы всё происходящее закончилось.

Напомним, что Эктор Бракамонте известен по выступлениям за такие клубы, как «Москва», «Терек» и «Ростов». В России аргентинец провёл девять лет. С февраля прошлого года весь отечественный футбол отстранён от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Эктор Бракамонте РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей
21:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
20:59 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Дзюбе в «Торпедо» не надо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Заика поделился мнением о работе под руководством Бердыева
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда Сантос возобновит тренировки с командой
20:35 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Торпедо» не найдёт форварда лучше Дзюбы»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»
20:34 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о состоянии Мантуана
20:26 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Бакаеву сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть у «Зенита»
Все новости
Рекомендуем