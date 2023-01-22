Радимов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о зимней трансферной кампании столичного «Локомотива».

«Локомотив» приобрёл Пиняева, Глушенкова, Лантратова. Посмотрим, насколько поменяется вектор развития. Что происходило ранее — это был путь в никуда, команда находится в зоне вылета», — заявил экс-полузащитник, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, спрос с футболистов, приобретённых из «Крыльев Советов», будет гораздо выше, поскольку они были приобретены за большие деньги ради спасения клуба.

Напомним, что после первой части сезона московский «Локомотив» находится лишь на 14-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.