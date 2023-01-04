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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

04 Января 2023 • 20:40 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин уверен – московский «Локомотив» не покинет РПЛ по окончании текущего сезона.

«Сможет остаться в Премьер-Лиге, потому что в команде собраны качественные игроки. Другое дело, их нужно успокоить и объяснить — что от них хотят», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Силкин добавляет, что только так весь игровой арсенал «Локомотива» сможет показать, на что способен.

Напомним, сейчас «Локо» идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Результат кошмарный – «железнодорожники» набрали лишь 13 очков после 17 туров, а отрыв от зоны вылета – один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Силкин
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