Силкин уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин уверен – московский «Локомотив» не покинет РПЛ по окончании текущего сезона.

«Сможет остаться в Премьер-Лиге, потому что в команде собраны качественные игроки. Другое дело, их нужно успокоить и объяснить — что от них хотят», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Силкин добавляет, что только так весь игровой арсенал «Локомотива» сможет показать, на что способен.

Напомним, сейчас «Локо» идёт на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Результат кошмарный – «железнодорожники» набрали лишь 13 очков после 17 туров, а отрыв от зоны вылета – один балл.