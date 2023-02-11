Дьяков: «Вполне вероятно, что Дзюба успеет стать лучшим бомбардиром «Локомотива»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков верит, что новичку московского «Локомотива» Артёму Дзюбе по силам стать лучшим бомбардиром «железнодорожников» в нынешнем сезоне. К сегодняшнему дню больше всего мячей за команду Михаила Галактионова в чемпионате России забил Антон Миранчук, на счету которого 5 голов в Премьер-лиге.

«Вполне вероятно, что Дзюба успеет стать лучшим бомбардиром «Локомотива». 13 матчей – это более, чем достаточно», – цитирует Дьякова Vprognoze.

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» вместе со своим бывшим одноклубником по «Зениту» Игорем Смольниковым. Артём является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги со 190 забитыми голами.