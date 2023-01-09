«Локомотив» объявил соперников на сборах в ОАЭ

Московский «Локомотив» объявил названия команд, с которыми сыграет на сборах в ОАЭ.

Первый контрольный матч пройдёт 18 января, соперник – узбекский «Бунёдкор». 22 января «Локо» встретится с представителем Первой лиги – «Родиной», а 29 января уже с клубом из РПЛ – «Сочи».

2 февраля «железнодорожники» встретятся с клубом из Индонезии – «Джохором». 5 февраля – с ереванским «Урарту», а 12 февраля вновь с представителем РПЛ – «Уралом».

Завершится цикл контрольных матчей 15 февраля, соперник – китайский «Шанхай Шеньхуа».

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идёт в зоне стыковых матчей – на 14-м месте.