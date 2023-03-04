Тарханов: «Дзюба всё ещё один из лучших нападающих России»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался об игре Артёма Дзюбы в победном матче против «Ростова» со счётом 3:1.

«Дзюба – просто топ, он всё ещё один из лучших нападающих России. Вернулся красиво, что сказать. Не думаю, что он играл против Карпина лично, он играл на пользу своей команде, и главное, добился результата», – заявил тренер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, «Локомотив» выглядел гораздо лучше «Ростова», который, по мнению эксперта, не сможет остаться в топ-3 по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги.

Напомним, что хет-трик Артёма Дзюбы позволил «железнодорожникам» победить и подняться на 13-е место в таблице российского чемпионата.