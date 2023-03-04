Галактионов: «Приехали в Ростов-на-Дону побеждать и набирать очки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Очень сложный кубковый матч со «Спартаком». Успела ли команда восстановиться? Ведь и на поезде добирались.

- Я думаю, да, потому что тот цикл тренировочной работы, который у нас был, он показал, что ребята восстановились. Дорога для всех одинаковая, это не главный показатель, все в равных условиях. На сегодняшний день мы готовы, уровень готовности покажет игра, но мы сюда приехали побеждать и набирать очки.

- Глушенков на сборах наигрывался на одной позиции, а сейчас мы его видим на другом позиции. Чем это вызвано?

- Вызвано тем, что Миранчук пропускает по дисквалификации, поэтому произошли тактические изменения, и он на этой позиции выходит.

- Не могу не спросить про Артёма Дзюбу. Он у вас в основе был в двух кубковых матчах и сейчас тоже в основе. Это значит, что все атаки будут строиться через него, делаете на него акцент?

- Не совсем так, потому что различные взаимодействия, подстраиваются разные игроки с различных амплуа. Естественно, Артём - тот игрок, который на сегодняшний день является основополагающим в атакующих действиях, поэтому на него рассчитываем, раз он выходит в основном составе. А насколько он будет продуктивен, покажет качество игры.