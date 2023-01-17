Шалимов: «Баринову надо ехать в «Бешикташ»

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Я считаю, что надо ехать. «Бешикташ» — команда с именем, полные трибуны, ажиотаж вокруг них всегда. Думаю, стоит попробовать перейти», — заявил бывший игрок сборных СССР и России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, рассуждать о трансфере нужно будет только после совершения сделки, чтобы не случилось такой же ситуации, как с переходом Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Бешикташ» не сможет предложить за опорного полузащитника российской сборной более семи миллионов евро.