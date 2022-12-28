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Колосков прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

28 Декабря 2022 • 19:02 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

«Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Только время покажет, смогут ли эти ребята расцвести в «Локомотиве», заранее ничего нельзя сказать», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

По его мнению, успех молодых форвардов зависит от выстроенного тренировочного процесса, поэтому прогресс Пиняева и Глушенкова в футболке «красно-зелёных» будет зависеть не только от них. Также Колосков привёл пример Гамида Агаларова, которому не удалось развить успех после трансфера в «Ахмат».

Напомним, что сегодня, 28 декабря, пришло подтверждение перехода двух нападающих «Крыльев Советов» в «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Максим Глушенков Сергей Пиняев Трансферы футбола - зима 2023
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