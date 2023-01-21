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Бельгийский журналист — о переходе Керка в «Антверпен»: «Для нас не имеет большого значения, что игрок приезжает из России»

21 Января 2023 • 15:41 Комментировать
Антверпен
...
Стандард
Через 3 ч. 46 мин.

Бельгийский журналист Питер-Жан Калкоэн высказался о переходе нападающего «Локомотива» Джирано Керка в «Антверпен» на правах аренды.

По мнению журналиста, 27-летний нидерландец способен принести пользу своей новой команде в нынешнем сезоне. Кроме того, Калкоэн подчеркнул, что в Бельгии никто не обращает внимание на то, из каких стран к ним приезжают футболисты.

«Для нас не имеет большого значения, откуда приезжают к нам игроки – из России, Китая, или, например, Коста-Рики. Это абсолютно не важно», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что Керк перешёл в «Локомотив» осенью 2021 года из нидерландского клуба «Утрехт». В общей сложности за «железнодорожников» футболист провёл 51 матч, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антверпен Джирано Керк
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