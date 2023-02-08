Шишкин: «Локомотив» для Дзюбы — очень хороший вариант»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«Для Дзюбы очень хороший вариант. Он знаменитый футболист и родился в Москве. Под закат карьеры это самый приоритетный вариант. «Локомотив» всегда относился к грандам нашего футбола, несмотря на то что сейчас команда в зоне вылета и имеет большие проблемы», — заявил экс-защитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его мнению, Артём сможет помочь «Локо» выйти из тяжёлой ситуации, в которую московский коллектив попал в текущей кампании. Шишкин считает, что боссы «железнодорожников» руководствовались опытом Дзюбы и его достижениями при принятии решения о возможном подписании.

Напомним, что бывший капитан российской сборной уже прошёл медосмотр в команде, занимающей 14-е место в нынешнем розыгрыше РПЛ. Кроме Артёма новичком на «РЖД Арене» станет Игорь Смольников.