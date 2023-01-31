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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Дзюба мог бы помочь не только «Локомотиву»

31 Января 2023 • 14:26 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе 34-летнего форварда Артёма Дзюбы в стан «красно-зелёных».

По мнению эксперта, Дзюба мог бы помочь многим командам, в том числе и «железнодорожникам». Напомним, что в ноябре прошлого года опытный россиянин расторг соглашение с турецким «Адана Демирспор» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Вопрос только в том, кто готов рискнуть и потратить солидные деньги на его зарплату? Не знаю, где он окажется, но я бы хотел ещё посмотреть на Дзюбу в российском чемпионате», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Отметим, что после 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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