Дзюба: «О сборной не думаю, я играю»

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба высказался о возможном возвращении в российскую сборную после хет-трика в ворота «Ростова».

«О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде», — заявил экс-капитан национальной команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Дзюба также отметил, что победа оказалась непростой, выделив сейв Ильи Лантратова в начале встречи.

Напомним, что «Локомотив» выиграл со счётом 3:1, благодаря трём голам Артёма Дзюбы. Последние матчи в рамках сборной России нападающий провёл на Евро-2020.