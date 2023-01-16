Пименов: «У «Локомотива» однозначно в офисе нужно что-то менять»

Двукратный обладатель золотых медалей чемпионата России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о потенциальном появлении в «красно-зелёном» клубе специалиста Александра Удальцова.

«Это будет усиление. У «Локомотива» однозначно в офисе нужно что-то менять. У него хорошие контакты с руководством и игроками, знает языки», - цитирует Пименова «Матч Премьер».

В данный момент Александр Удальцов является директором развития спортивных проектов московского «Динамо».

«Красно-зелёных» и «бело-голубых» в турнирной таблице чемпионата России отделяют 16 очков. Если «Динамо» вплотную прилегает к тройке лучших команд страны, то «Локомотив» в этом сезоне борется за выживание.