Булатов рассказал, чего не хватает Дзюбе

Бывший игрок «Торпедо» Виктор Булатов высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

По мнению эксперта, возраст не позволит 34-летнему форварду выйти на более высокий уровень и перезапустить карьеру, поскольку тенденция современного футбола — мобильность, которой Дзюбе как раз и не хватает.

«Нужно, чтобы 10 полевых игроков не выпадали из ритма. Дзюба и по движению не успевает, и скорость уже не та. Голы он забьёт, при верховых подачах он силён. Но я не уверен, что он способен привнести краски в игру «Локомотива», — приводит слова Булатова Metaratings.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» 8 февраля. За «железнодорожников» опытный футболист успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Дзюба также выступал за «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».