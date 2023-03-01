Шишкин рассказал, почему ушёл из «Локомотива» в 2017 году

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, почему решил покинуть «железнодорожников» летом 2017 года.

«Возник вариант возвращения в «Спартак». У меня действительно были контакты на эту тему, допускаю, что Юрию Палычу не понравились такие намерения», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Тем не менее в тот год защитник перешёл в «Краснодар», за который выступал на протяжении двух лет. После этого в карьере футболиста были «Торпедо», «Спартак-2» и ногинское «Знамя». Летом прошлого года Шишкин завершил игровую карьеру.

В составе «Локомотива» Шишкин провёл в общей сложности 183 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.