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Шишкин рассказал, почему ушёл из «Локомотива» в 2017 году

01 Марта 2023 • 09:58 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, почему решил покинуть «железнодорожников» летом 2017 года.

«Возник вариант возвращения в «Спартак». У меня действительно были контакты на эту тему, допускаю, что Юрию Палычу не понравились такие намерения», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Тем не менее в тот год защитник перешёл в «Краснодар», за который выступал на протяжении двух лет. После этого в карьере футболиста были «Торпедо», «Спартак-2» и ногинское «Знамя». Летом прошлого года Шишкин завершил игровую карьеру.

В составе «Локомотива» Шишкин провёл в общей сложности 183 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Роман Шишкин
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