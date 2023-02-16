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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ, ему есть, что доказывать»

16 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать (1)
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:30

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

Специалист считает, что 34-летний форвард поможет «железнодорожникам» подняться с 14-й строчки РПЛ, так как сейчас Дзюба очень хочет проявить себя с самой лучшей стороны.

«Дзюбе есть, что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», проведя за этот клуб в общей сложности пять матчей и забив один гол. 8 февраля опытный нападающий официально перешёл в «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Валерий Овчинников
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Комментарии (1)
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Юбор
16 Февраля 2023 в 15:46
Доказывать есть что, но нечем.
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