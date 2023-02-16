Овчинников: «Дзюба вытащит «Локомотив» из подвала РПЛ, ему есть, что доказывать»

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

Специалист считает, что 34-летний форвард поможет «железнодорожникам» подняться с 14-й строчки РПЛ, так как сейчас Дзюба очень хочет проявить себя с самой лучшей стороны.

«Дзюбе есть, что доказать. Его в дерьмо часто макали в последнее время, поэтому у него два варианта: или докажет, или не докажет. Учитывая его характер, я думаю, он докажет», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкой команды «Адана Демирспор», проведя за этот клуб в общей сложности пять матчей и забив один гол. 8 февраля опытный нападающий официально перешёл в «Локомотив».